Jacobs rinuncia anche ai campionati italiani | i Mondiali sono un miraggio La Stampa

(Di giovedì 13 luglio 2023) I, per Marcell, restano un, scrive La. Ierihato a iscriversi ai: non correrà i 100 metri di Molfetta, a fine mese. Avrebbe dovuto essere un test per il rientro dopo la tormentata stagione in cui è stato alle prese con gli infortuni. La seconda consecutiva. Nel 2023 ha corso i 100 metri solo una volta, il 9 giugno a Parigi: “gara grigia chiusa in un inutile 10”21 servito solo ad evidenziare i guai“. Il recupero sembra non arrivare mai, per il campione olimpico, nonostante le terapie a cui si è sottoposto a Monaco, sotto le direttive del dottor Müller-Wohlfahrt. “Il problema sta nel nervo sciatico che continua a causare fastidio e a questo punto è facile immaginare che superare questo ...

a Roma e Parigi (per il secondo anno), l'erba come balsamo per l'anima. A Stoccarda, il ... sempre che il problema sia risolvibile e non cronicizzato, e qui torna il paragone con. Le ...Cioè laalla semifinale iridata di Eugene (Oregon); ai meeting di Roma, Oslo, Stoccolma. ... Si è arreso lunedì sera anche il profilo Instagram di. Azzerato. Tutti i post cancellati. ...Si percepisce una tensione che - per la prima volta -non è riuscito a trattenere. La sua stagione è segnata da unadopo l'altra che hanno offuscato il contorno. Escluso dalla 4x100 ...

Marcel Jacobs rinuncia agli europei di atletica in Polonia per un problema di sciatalgia TGR Lombardia

Marcel Jacobs, campione olimpico di Tokyo nei 100 metri, non parteciperà ai campionati italiani di atletica che si terranno a Molfetta (Bari) dal 28 al 30 luglio.Dopo la rinuncia al meeting di Montecarlo, il no anche ai Campionati italiani dal 28 al 30 luglio. Al campione olimpico mancheranno le gare che voleva per ...