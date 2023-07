Italy Major Premier Padel 2023 | Di Nenno Stupa annullano un match point e poi accedono agli ottavi Bene Galan Lebron e Tapia Coello

(Di giovedì 13 luglio 2023) Cala il sipario su un’altra giornata all’, secondo evento stagionale del, nonché primo torneo di sempre di questo circuito ad essere aperto anche per le donne. Nel bellissimo Foro Italico si sono disputati oggi tutti i sedicesimi di finale di entrambi i tabelloni e si sono visti per la prima volta in azione tutti i giocatori più forti al mondo. Sulle 32 partite totali c’è stata anche qualche sorpresa: andiamo a vedere tutto quello che è successo. In campo maschile va subito segnatalo l’esordio felice per i campioni i in carica Juan/Alejandro. I due spagnoli hanno disputato una buona partita contro Pincho Fernandez/Pablo Cardona e si sono imposti per 6-2 6-3. Vittorie agili poi ...

E proprio nei giorni scorsi è iniziato a Roma il BNLPremier Padel 2023 , il super evento che vede protagonisti tutti i più grandi campioni, italiani e non solo, dove anche Gianluca ...In addition, aUS technology conglomerate also participated in the round. Cavli Wireless ... India, Spain, Vietnam, the UK, France,, Turkey, and Germany. "This Series A will enable us to ...Riecco l'Premier Padel, appuntamento internazionale giunto alla seconda edizione, che fino a domenica vedrà in campo tutti i migliori giocatori di questo sport in continua ascesa. Sono ...

BNL Italy Major Premier Padel: due partite al giorno su SuperTennis FITP

Se n'è andata la prima giornata del BNL Major Premier Padel al Foro Italico. E ovviamente per gli atleti non è stato semplice gestire le forze in una delle giornate più ...Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer con milioni di seguaci, dj internazionale, ballerino social, papà innamorato, sportivo incallito è anche un padelista ossessionato. E ...