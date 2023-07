Italia Under 19 | Vignato | «La Norvegia era meglio | ma possiamo vincere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’19 scende in campo oggi per la semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Le parole di SamueleL’19 scende in campo questa sera a Malta per la semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Una sfida molto complicata per gli azzurrini, che si sono qualificati grazie al pareggio con la Polonia, arrivato grazie ad il gol di Hasa, in cui il grande protagonista è Samuele, con un grandissimo assist al termine di una azione coast to coast. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato riguardo a quel gesto tecnico e alla partita di questa sera. Di seguito le sue parole. TECNICA E CALCIO DI STRADA – «Io e mio fratello andavamo a Fortaleza a trovare i padrenti di mia madre, e giocavamo con gli altri bambini. Scalzi, sui campetti di cemento, livello ...