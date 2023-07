Italia u19 | che miracolo! Sarà finale degli Europei Inter presente

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Under 19 ha vinto contro la Spagna per 3-2 alle semifinalidi categoria. Tra i protagonisti ancora Francesco Pio Esposito, titolare da attaccante della Nazionale. MIRACOLO – Francesco Pio Esposito e i compagni dell’Under 19 hanno battuto la Spagna col risultato clamoroso di 3-2. Il successo vuol dire solamentedi categoria contro il Portogallo. Tutto è accaduto nel secondo tempo. Samuele Vignato ha aperto le marcature al minuto 52, gli avversari hanno pareggiato con Victor Barbera poco dopo. Al 66? l’ha reagito tornando avanti con Niccolo Pisilli. La Spagna non si è arresa, Gasiorowski ha segnato il momentaneo 2-2 al 74?. Il gol della vittoria definitiva lo ha siglato Lipani al minuto 85. Per il ...

