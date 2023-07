(Di giovedì 13 luglio 2023) L’affronterà lanelladei21 dimaschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha chiuso al primo posto la seconda fase a gironi, dopo le vittorie ottenute contro Argentina, Brasile e Belgio, e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridi categoria. L’appuntamento è per sabato 15 luglio (ore 16.00). Gli azzurri se la dovranno vedere contro l’altra compagine europea, capace di primeggiare nell’altro raggruppamento. Alessandro Bovolenta e compagni partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria particolarmente rognosa e insidiosa. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente ...

... in semifinale, incontrerà la(seconda della Pool E). Oggi pomeriggio l'ha superato 3 - 2 (23 - 25, 25 - 18, 23 - 25, 16 - 25, 15 - 9) il Belgio, chiudendo con un percorso netto la ...

Italia-Bulgaria, semifinale Mondiali Under 21 volley: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming OA Sport

L'Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha chiuso al primo posto la seconda fase a gironi: d ...L’Italia Under 21 ha superato 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 16-25, 15-9) il Belgio, chiudendo con un percorso netto la seconda fase della rassegna iridata.