Isola d’Elba | in discoteca con l' ambulanza rubata Salvini | “Legge sull’imbecillità non ancora inventata” - VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una bravata? No. So’ ragazzi? Non c’entra. Perché quello che è accaduto all’è un fatto grave. Nel mattino di lunedì 24 aprile i volontari della Pubblica assistenza di Porto azzurro hanno trovato un’utilizzata per le emergenze in un parcheggio diverso da quello consueto e riser

... sì alla graduatoria dei progetti ammissibili 20 Marzo 2021 Meteo Firenze, la mappa delle nevicate sul territorio 22 Gennaio 2023 AMBIENTE - L'diventa 'area non vocata ai cinghiali' 14 ...Una spiaggia in meno per la Toscana, rappresentata da due spiagge dell': si tratta Spiaggia della Padulella in località Portoferraio, e dalla Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell'...Una spiaggia in meno per la Toscana, rappresentata da due spiagge dell': si tratta Spiaggia della Padulella in località Portoferraio, e dalla Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell'...