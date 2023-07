(Di giovedì 13 luglio 2023) noti alle forze dell’ordine per tentata truffa Adella locale compagnia hanno denunciato per tentata truffa un 18enne e un 20enne. Sono entrambi del centro di Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Il 112 riceve una segnalazione di una probabile truffa: uno pseudo avvocato aveva contattato una 89enne del posto riferendole che suo nipote era stato responsabile di un incidente stradale. Bisognava pagare per evitare problemi giudiziari o addirittura la galera. La nonnina aveva accettato e attendeva qualcuno che sarebbe venuto a ritirare il denaro. Fortunatamente la figlia della vittima era venuta a conoscenza della storia ed aveva chiesto aiuto ai. I militari sono arrivati giusto in tempo per bloccare i due che stavano entrando nell’abitazione della donna. I due saranno anche proposti ...

Non si ferma il fenomeno delleagli anziani addove ne è stata sventata un'altra dai carabinieri del nucleo operativo della locale stazione che hanno denunciato un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle ...Non si ferma il fenomeno delleagli anziani addove ne è stata sventata un'altra dai carabinieri del nucleo operativo della locale stazione che hanno denunciato un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle ...Napoli . I carabinieri dell'aliquota operativa dihanno denunciato per tentata truffa un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle ...campagne di sensibilizzazione contro leagli ...

Ischia: Truffe in danno di anziano. Carabinieri denunciano 2 ragazzi Il Dispari Quotidiano

Nuova operazione dei carabinieri di Ischia per il contrasto del fenomeno diffusissimo delle truffe agli anziani sull'isola: i militari hanno denunciato per tentata truffa un 18enne e un ...Stavolta la truffa ai danni di un’anziana non è andata a buon fine, arrestati due napoletani di 18 e 20 anni A Ischia i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per tentata truffa un 18enne ...