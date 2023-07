...di un fisco meno pesante ad attirare un numero significativo di contribuenti in qualcuno di... Per quanto riguarda l'(imposta regionale sulle attività produttive) il tributo dovrebbe essere ...... tral'Afghanistan, la Romania, l'Ucraina, la Groenlandia, la Georgia. Come evidenziato, il ... addizionali regionale e comunale epari al 15, o al 5 per cento per i primi 5 anni di attività,...... requisiti Per accedere al regime forfettario sono necessarirequisiti : essere residenti in ... Iva e, se ne ricorrono i presupposti, anche ad, l'imposta sul reddito delle attività ...

IRAP, in questi casi non la devi pagare: c’è la comunicazione ufficiale iLoveTrading

Meno tasse per provare a fermare la desertificazione di una parte consistente dell’Italia. Tra i principi inseriti nella legge delega per la riforma del fisco, che ieri ha avuto il primo ...Quella in Aula alla Camera è una delega fiscale che interviene "sia su principi generali sia su provvedimenti puntuali come la cedolare secca per le locazioni commerciali, il mantenimento della mini f ...