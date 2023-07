Io sono un' artista! | Ornella Muti | lo schiaffone a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del GfVip siano denigranti":, sentita dall'Adnkronos, ha risposto così ai rumors sulla sua possibile partecipazione alla prossima edizione del reality di Canale 5. "Faccio l'artista non il trash", ha aggiunto l'attrice. Insomma, sembra proprio che la mamma di Naike Rivelli non sia una fan dei reality show. Al momento, nei suoi progetti per il futuro c'è altro: "Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello". Di recente, laaveva parlato anche di un altro reality di Canale 5: "Mi offrono cose orribili come L'isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull'isola ...