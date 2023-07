Inzaghi subito chiaro | all’Inter serve un portiere bravo coi piedi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Simoneha sottolineato come per lui sia necessario avere portieri bravi coi. Una sottolineatura significativa. SPECIFICA TECNICA – Nella prima conferenza stampadella nuova stagione, in mezzo a tanti concetti generaliha sottolineato una necessità tecnica per la sua Inter. Che a questo punto va considerata fondamentale per la costruzione della squadra. Parlando dei portieri, il tecnico ha specificato di aver bisogno di elementi specificamente bravi coi. Un concetto da non sottovalutare. PORTIERI COINVOLTI – I tifosi dell’Inter sono abituati ormai da anni a vedere una squadra che punta sulla costruzione dal basso. Un percorso iniziato dal secondo Mancini e raffinato anno dopo anno. E in questo anche i portieri hanno visto crescere ...

Se lo augura tantissimo anche Simone, che anche ieri ha ribadito una volontà già ben nota: '... L'addio va archiviato, in attesa di un'offerta che però non è quella che vorrebbe. ...Troppo lungo, chiosa: "Ogni allenatore vorrebbe poter lavorare dacon la squadra al completo, ma ormai non è più così e dobbiamo adattarci". Il percorso in Champions ha massaggiato l'...... accompagnato da Simone, apre le danze di quella che si prospetta essere un'annata all'... l'amministratore delegato Giuseppe Marotta ha volutofare il punto della situazione sulle tante ...

Retroscena Inzaghi: “Subito dopo Istanbul ha fatto un nome all’Inter per vincere lo scudetto” fcinter1908

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Le parole di Simone Inzaghi hanno dato il via alla nuova stagione nerazzurra. Idee chiare per l'allenatore e anche per la coppia Marotta-Ausilio ...