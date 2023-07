Inzaghi | regalo dall’Inter prima dell’avvio del campionato | rinnovo!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023)rinnoverà il contratto con l’Interdell’inizio della nuova stagione. Il tecnico va in scadenza il 30 giugno del 2024 RINNOVO ? Novità su Simone. L’Inter è pronta a regalargli il rinnovo di contrattodell’inizio del. A riferirlo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tramite un post sul proprio account Twitter. Il contratto del tecnico nerazzurro va in scadenza il 30 giugno 2024. Piuttosto che iniziare la stagione con un tecnico in scadenza, dunque, il club è pronto a rinnovargli la fiducia e a trattenerlo ancora per qualche anno. Nessuna novità sulla durata e su un eventuale ritocco dell’ingaggio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...