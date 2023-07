Inzaghi chiaro | Inter incompleta | ecco chi e cosa manca alla rosa attuale

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha già ripreso il lavoroguida dell’. Laa disposizione non è ancora quella disegnata su carta nel periodocorso tra la finale di Istanbul e il raduno di Appiano Gentile ma noncerto la fiducia. Analizziamo la situazione aggiornata a calciomercato in corso RUOLI SCOPERTI – Il ritorno di Raffaele Di Gennaro in porta dà solo il viarivoluzione già in atto tra i pali nerazzurri. Dopo aver salutato l’ex capitano Samir Handanovic, l’avvicendamento tra due estremi difensori cresciuti nel Settore Giovanile dell’non è l’apice delle novità in arrivo. L’erede di Alex Cordaz è solo l’antipasto in vista sia del post-Handanovic come dodicesimo sia del futuro numero 1. Che deve aspettare l’uscita di André Onana prima di ...