... lo si sapeva da tempo ma dal Rapporto Prove2023 arriva un quadro che va a peggiorare. Già ... In seconda elementare i risultati di Italiano e di Matematicapiù bassi del 2019 e 2021 e in ...'I dati delle provesegnalano qualcosa di estremamente profondo, che va ben oltre il campanello d'allarme per il ...nella scuola pubblica soprattutto dove i territori e i contesti sociali...2023: Nessun miglioramento alle superiori Alle scuole superiori non siverificati miglioramenti significativi nei risultati degli studenti. I risultati in italiano e matematica non ...

Invalsi, sono in Campania i più scarsi in matematica. E cresce il ritardo del Sud ilmattino.it

Anche le conoscenze matematiche arrivano solo al livello base per il 50% degli allievi che hanno fatto le prove necessarie per l'ammissione all'esame di maturità ...Firenze. Denunciati in sei, altri tre indagati per la divulgazione dei video. L’analisi spietata del sociologo Paolo Crepet: "A quell’età come a 25. Gli adulti devono accorgersene" ...