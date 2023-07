Invalsi | in Campania il 40% dei maturandi legge testi senza capirne il contenuto

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 luglio 2023) Inquasi la metà degli studenti che arrivano alla fine delle scuole superiori, leggonoil. Le prove, nella nostra regione, sono andate malissimo: il peggior risultato del Paese. E altrettanto disastrosi sono i risultati in matematica. È una conseguenza anche del Covid e della lunga asda scuola. I dati, pubblicati dal Corriere del Mezzogiorno, dicono che inil 39,1% degli studenti è fermo al livello 1, ovvero il minimo delle competenze scolastiche, quello in cui gli studenti “riescono a comprendere un testo in italiano dalconcreto e familiare mariuscire in nessuna astrazione”, mentre solo il 3% arriva al livello 5, ...