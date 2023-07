INTERVENTO DEL PRESIDENTE GUIDO D’AMICO ALL’INCONTRO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

Leggi su citypescara

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilconfederale ha preso partesvoltosi il 12 luglio convocato dal Ministro Santanchè,il proprio Dicastero, per l’istituzione di un tavolo di confronto per il settore delcon le OO.SS. maggiormente rappresentative. Nel corso del suoilha esil proprio plauso al Governo ed al Ministro in particolare per l’interesse dimostrato in materia di costo del lavoro. Si è, inoltre, soffermato su come vada potenziata, anche con strumenti innovativi, la programmazione negoziata nel comparto nonché sulla necessità di un riordino della tassa di soggiorno e dei codici ateco delle attività alberghiere. In conclusione ha evidenziato come ci sia una grande opportunità rappresentata dal flusso turistico cinese che va ...