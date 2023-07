Inter | svelata la nuova maglia della stagione 2023-24 | il trailer!

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’ha iniziato il suo primo raduno-24.soprattutto laprossima annata. Il trailer PRESENTAZIONE ? Giornata importante per l’, che inizierà il suo raduno ad Appiano Gentile. Primo giorno di lavori per iniziare al meglio unaemozionante. Da pochi minuti è stata presentata anche la. Questa sarà sponsorizzata da Paramount+. Il colosso americano del cinema dunque sarà riconfermato dopo le aver rappresentato la Beneamata nelle ultime due partitepassatacontro Torino e Manchester City. Milano ha due colori ma infinite ...

L'Inter continua a lavorare senza sosta per riportare Romelu Lukaku a Milano nuovamente, questa volta però non con la formula del prestito. Ultima offerta formulata al Chelsea. L'Inter si raduna ad Appiano Gentile, poi la tournée in Giappone.