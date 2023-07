(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – L'svela la prima-2024. Come si legge nel comunicato, sullasfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluidonuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo. Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricercacontinua innovazione: con la nuova...

La nuova maglia Home 2023/24 sarà disponibile dal 13 luglio sull'Online Store ufficiale store..it e nike.com, negliStore Milano eStore San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso ...e Nike hanno presentato la nuova divisa 'Home' dei nerazzurri in vista della prossima stagione calcistica. Endless shades of Milano: sulla maglia Home dell'per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e ...approfondimento Euro 2024,la mascotte dei prossimi europei calcio in Germania Non ... L'vicecampione d'Europa affronta il Monza a San Siro. La Roma di Josè Mourinho gioca in casa contro ...

Inter, svelata la maglia Home della stagione 2023-24 - Video Adnkronos

(Adnkronos) - L'Inter svela la prima maglia della stagione 2023-2024. Come si legge nel comunicato, sulla maglia Home sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della ...(ANSA) - MILANO, 13 LUG - È pronta a cominciare la stagione 2023/24 dell'Inter. I giocatori nerazzurri stanno infatti arrivando ad Appiano Gentile per il raduno e la prima giornata di allenamenti. Tra ...