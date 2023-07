Inter | Simone Inzaghi risponde a tutto | la promessa del mister scatenato

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella sede dell'ci sono un sacco di giornalisti, pensa te, del resto l'occasione è ghiotta: la presentazione della nuova stagione, figlia di quella precedente. E quella precedente non è stata banale se è vero come è vero che ha portato una finale di Champions e due trofei. Mica poco.prende parola dopo l'introduzione di Giuseppe Marotta (l'ad parla di «squadra nuova», che sarà «certamente competitiva», «molto italiana anche in ottica nazionale», «siamo un bel team, amiamo l'», «ringraziamo sopratla nostra proprietà che anche nel post-covid non ci ha mai fatto mancare le risorse necessarie», «l'Arabia può essere un'opportunità») e, ovviamente, si prende la scena (non che sia una sua volontà, è costretto dal «format»). Inutile fare troppi giri di parole, lasciamo parlare ...

Nelle ultime ore di calciomercato sembrerebbe essersi manifestato l'interesse di alcuni club della Lega Araba per Joacquin Correa, attaccante dell'ormai considerato dall'allenatore...Primo giorno della stagione 2023 - 2024 dell', conInzaghi e il suo staff a dirigere la doppia seduta di Appiano Gentile. Il raduno si trasformerà in un vero e proprio ritiro prima della tournée in Giappone: il punto a cura del ...Agli ordini diInzaghi anche il neo acquisto Yann Aurel ...

Simone Inzaghi (Inter): «Per lo scudetto faremo di tutto. Lukaku Lo vogliamo con noi» Corriere della Sera

Inzaghi-Inter, avanti insieme: i nerazzurri sono pronti a rinnovargli il contratto, ma non subito Per la prima volta da quando è all'Inter, Simone Inzaghi comincia la stagione con un contratto in scad ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...