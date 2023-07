Inter | Satriano verso il ritorno al Brest | possibile chiusura entro il weekend

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo l’avventura con la maglia dell’Empoli, con cui ha realizzato due gol in 32 presenze, Martinè pronto ad intraprendere una nuova esperienza all’estero. L’attaccante dell’, infatti, è vicinissimo alin prestito al, club nel quale militò già nel 2022 mettendo a segno quattro reti in 15 partite. Sulle tracce dell’uruguaiano c’erano anche Montpellier e Dinamo Zagabria, ma ilha avuto la meglio e la trattativa dovrebbe essere formalizzatala fine di questa settimana. SportFace.

Commenta per primo L'Equipe lancia indizi sul futuro di Martin, attaccante uruguayano dell'che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Empoli. Il giocatore può tornare in prestito al Brest , squadra francese con cui ha militato nella ...2023 - 07 - 12 14:00:20rifiuta la Dinamo Zagabriarifiuta la Dinamo Zagabria. Nonostante l'accordo tra il club croato e l', l'attaccante ex Empoli preferisce un ...(a,) f.p. f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito FIORENTINA ACQUISTI Sabiri (c, Sampdoria) f.p. CESSIONI Maleh (c, Lecce) Zurkowski (c, Spezia) Venuti (d, svincolato) f.c. Saponara ...

Satriano, no alla Dinamo Zagabria. L'Inter lo dà in prestito al Brest: manca solo l'ufficialità La Gazzetta dello Sport

Carboni lascia l'Inter per andare al Monza, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Verso l'addio anche Martin Satriano, corteggiato in Francia ...Martin Satriano ha deciso di rifiutare la proposta della Dinamo Zagabria: l'attaccante dell'Inter tornerà in prestito al Brest in questo calciomercato ...