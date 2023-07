Inter | offerta del Wolfsburg per Gosens | si può chiudere | poi tutto su Carlos Augusto

112 Nessun passo avanti, nessuna novità. Il Manchester United non ha ancora presentato all'l'al rialzo per convincere il club nerazzurro a cedere André Onana e allora il portiere camerunese è stato convocato per il ritiro che inizia ufficialmente oggi ad Appiano Gentile da ...11 Non arrivano buone notizie per l', direttamente dall'Inghilterra, in merito alla trattativa con il Chelsea per riportare a ... un'da 30 milioni di euro più bonus, per il belga. IL ...Commenta per primo Wolfsburg e Union Berlino sono da tempo sulle tracce di Robin Gosens e, secondo quanto riportato da Sportitalia, ora la società della Wolfsvagen ha presentato la prima proposta ...

Onana ha di fatto già un accordo con i Red Devils e anche l’Inter è da tempo nell’ordine di idee che ... le altre operazioni di mercato in entrata, ma serve la giusta offerta che per il momento non è ...Sono due le trattative per i nerazzurri: mentre quella in uscita per Onana sembra vicina alla soluzione, quella per riscattare Big Rom è ancora in alto mare.