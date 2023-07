Inter Miami | pronta una super presentazione per Messi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Domenica 16 luglio è il giorno delladi Lionelall’. Secondo quanto riportato da Relevent Sports il club americano avrebbe preparato una cerimonia dastar per l’argentino con tanti ospiti tra cui Shakira, Maluma e Bad Bunny. Dopo laparlerà lunedì in conferenza stampa della sua nuova esperienza negli Usa, di cui potrebbe diventare ambasciatore dei Mondiali del 2026 che si disputeranno inco, Canada e Usa. SportFace.

Leo Messi si prende la scena e non potrebbe essere altrimenti, l’ultima rivelazione sull’attaccante argentino è virale in tutto il mondo.L’obiettivo è sradicare l’idea che il soccer sia per i latinos e abbia meno appeal di football, hockey o baseball ...