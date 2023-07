Inter | il Lukaku-Onana day è sempre più vicino Occhio dalla Turchia…

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un mercato dai mille colpi di scena quello vissuto fin qui dall’e dai suoi tifosi. Dopo l’addio di Marcelo Brozovic (7 stagioni in maglia nerazzurra) e di Edin Dzeko e gli acquisti di Frattesi e Thuram, ci sarebbero altri colpi di scena pronti ad andare in porto. Questa volta più scontati del solito. Si L'articolo

Che poi dice la sua su: "E' un giocatore di un'altra squadra (il Chelsea), sappiamo cosa rappresenta per l'e quanto ha fatto soprattutto nel finale dell'ultima stagione. Vorremmo ...Niente voglia di Chelsea, tanta voglia di. Romelufa muro con i Blues e non vola a Londra lunedì prossimo, quando Pochettino ha richiamato i suoi giocatori. Romelu, centravanti che vede e pensa solo in nerazzurro, non vuole ...è un giocatore di un'altra squadra, sappiamo cosa rappresenta per l'e quello che ha fatto soprattutto nella parte finale. Ho lottato tanto per riportarlo qui, vorremmo farlo anche quest'...

La conferenza stampa di mister Simone Inzaghi: È passato solo un mese dalla fine di una stagione molto intensa. Con che spirito si riparte "C’è… Leggi ...Chiudiamo con l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Inter, figli delle due stelle. Missione ventesimo scudetto. Lautaro aspetta Lukaku dal Chelsea, che ora apre all'offerta del ...