Inter | continuano i rumors su Donnarumma | il Nazionale può essere un’opportunità

Leggi su serieanews

(Di giovedì 13 luglio 2023) In casasi fanno le dovute valutazioni, la priorità al momento è la porta. Occhio a possibili colpi di scena. L’ultima stagione dell’puòconsiderata positiva. Il club nerazzurro non è mai stato in lizza per lo scudetto, ma ha portato a casa due trofei ed ha sfiorato la storia con la finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.