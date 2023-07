Inter | attesa l’offerta decisiva per Onana | è il sacrificio per arrivare a Lukaku | Primapagina

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-12 23:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sono ore di grandein casa, con il destino intrecciato di Romelue André. Partiamo dall’estremo difensore ex Ajax: la forbice tra la richiesta dell’del Manchester United è davvero minima. Nello scorso weekend c’è stata un’accelerata, con i nerazzurri vogliono raggiungere quota 60 milioni complessivi mentre i Red Devils si sono spinti sino 55. Ten Hag spinge per avere il suo nuovo-vecchio portiere titolare (i due hanno lavorato insieme all’Ajax),ha già concordato con gli inglesi un ingaggio più che raddoppiato e un contratto a lunga scadenza (5 anni o tutt’al più 4+1). Rimane solo da colmare l’ultima distanza tra le ...

Commenta per primo La terza Roma di Josè Mourinho ha ripreso ad allenarsi a Trigoria indel rientro dei giocatori delle varie nazionali e dei regali che potrebbero arrivare dal ...per l'. ...15ª giornata:- Napoli 1 - 0 Dopo un mese e mezzo la lunga e logorantedei tifosi del Napoli è finita: finalmente torna il campionato e per la formazione partenopea, dominatrice ...Commenta per primo Prima Samir Handanovic, poi Alex Cordaz. In un solo giorno l'salute due portieri indella cessione di Onana al Manchester United, ormai assai probabile: è vera rivoluzione tra i pali. Tornato a Milano due anni fa dopo una lunga esperienza al ...

Inter, attesa l'offerta decisiva per Onana: è il sacrificio per arrivare a ... Calciomercato.com

Martin Satriano ha deciso di rifiutare la proposta della Dinamo Zagabria: l'attaccante dell'Inter tornerà in prestito al Brest in questo calciomercato ...Infatti, è attesa una nuova decisiva offerta nella giornata di domani che può chiudere definitivamente la trattativa, generando una generosa plusvalenza nelle casse nerazzurre. Introiti che, ...