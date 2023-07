Intelligenza artificiale | arriva in Italia Bard | la sfida di Google a ChatGpt Ecco come funziona

(Di giovedì 13 luglio 2023)anche in Europa e in, in linguana ,il software digenerativa di, concorrente diretto diil link di. «attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità - spiega- ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati,...

È servito meno tempo del previsto: a metà dello scorso maggio, in una breve chiacchierata con Italian Tech , Sundar Pichai, attuale CEO di Google, ci disse che "vogliamo essere in Europa con Bard" ma ...- - > . Da oggi Bard , il chatbot basato sull'generativa e sull'apprendimento automatico sviluppato da Google, è disponibile anche in Italia e in italiano , così come nella maggior parte del mondo e nelle lingue più ...Il software digenerativa Bard di Google approda in Europa. Bard è il concorrente diretto di ChatGPT . "La nostra Ia attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta ...

Disponibile in oltre 40 lingue. Vi è anche la possibilità di usare le immagini nei prompt, integrando le funzionalità di Google Lens. Negli Usa class action contro Google: al centro i dati personali ...Elon Musk ha fondato una nuova azienda che opererà nel campo dell'intelligenza artificiale. Si chiama xAI, e per adesso i dettagli sono pressoché inesistenti. Le uniche informazioni che abbiamo proven ...