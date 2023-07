"E certo, una persona si siedeproprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi ..., lo stesso De Martino ha messo a tacere il gossip pubblicando su Instagram una foto in ...... Andrea Ruggieri, anche lui politico, uomo di fiducia di Berlusconi prima e portato da Renzi... Bilancio Renzi:ancora non abbiamo litigato. Ruggieri. Mi pare che le cose stiano andando ...Secondo l'emittente locale Suspilne, una vittima è stata registrataquartiere Podilsky. Le forze armate ucraine,, hanno annunciato di aver distrutto una decina di droni kamikaze 'Shahed' ...

Intanto nel mondo Internazionale

La Nato assicura sostegno all’Ucraina, il parlamento europeo approva una legge per proteggere la biodiversità, le responsabilità della guardia costiera greca nel naufragio di Pylos, la morte di Milan ...