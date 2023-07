Inseguimento ad alta velocità | Arrestati due ladri dopo furto

(Di giovedì 13 luglio 2023) Camposano, Cimitile e San Vitaliano:adtermina con l’arresto di dueuna rapina impropria nella provincia di Napoli Manca poco alle 20 e il comandante della stazione di Cimitile sta percorrendo via Nazionale delle Puglie all’altezza del comune di Camposano. Il sottufficiale è libero dal servizio ed è a bordo della propria auto ma a un certo punto nota due uomini che hanno appena rubato una fiat panda in sosta. Incomincia l’dei due che sono rispettivamente nell’auto appena rubata e in un’altra auto con la quale erano arrivati. I due non sanno di essere seguiti e il maresciallo senza perderli mai di vista contatta la centrale operativa che invia in supporto una gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Nola. A quel ...

