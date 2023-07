“Iniettarsi un litro di sangue del figlio 17enne per assicurarsi l’immortalità non funziona” | il miliardario Bryan Johnson interrompe il progetto

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’elisir di lunga vita basato sulle trasfusioni dinon. E l’imprenditore californianodice basta al suoiniziato dopo aver ricavato quasi 800 milioni di dollari dalla vendita della sua attività Braintree Venmo a PayPal. In cosa consisteva la ‘cura’? Nell’undi– nello specifico veniva reinfuso solo il plasma – delper “” e donare la stessa quantità al padre 70enne Richard. Tuttavia, lo scambio trigenerazionale di emoderivati non ha portato ai risultati sperati. E adesso il circolo vizioso che è costato al 45enne ben 100mila dollari al mese, per un totale di oltre 2 milioni l’anno, è ...

Ma l'ultima trovata ha superato per eccentricità - e per rischi - ogni aspettativa: Johnson ha infatti deciso diun interodi sangue del figlio 17enne per assicurarsi l'immortalità. ...Ma l'ultima trovata ha superato per eccentricità - e per rischi - ogni aspettativa: Johnson ha infatti deciso diun interodi sangue del figlio 17enne per assicurarsi l'immortalità. ...Ma l'ultima trovata ha superato per eccentricità - e per rischi - ogni aspettativa: Johnson ha infatti deciso diun interodi sangue del figlio 17enne per assicurarsi l'immortalità. ...

“Iniettarsi un litro di sangue del figlio 17enne per assicurarsi l’immortalità non funziona”:… Il Fatto Quotidiano

«Non fuziona». E c'era da aspettarselo. Bryan Johnson, imprenditore miliardario californiano, dice basta al suo folle elisir di lunga vita a base di trasfusioni ...«Non fuziona». E c'era da aspettarselo. Bryan Johnson, imprenditore miliardario californiano, dice basta al suo folle elisir di lunga vita a ...