Influenza aviaria | uomo più esposto al contagio | la nota dell’Oms

Leggi su zon

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che l’aumento dei focolai ditra i mammiferi potrebbe favorire la diffusione del virus tra gli esseri umani. In una, l’Oms solleva la preoccupazione che il virus possa mutare e infettare gli esseri umani più facilmente: “Alcuni mammiferi – afferma – possono far mutare il virus dell’, portando all’emergere di nuovi virus che potrebbero essere più dannosi per gli animali e per l’”. L’Oms, insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah), ha esortato i Paesi a collaborare per proteggere persone e animali. “L’epidemiologia dell’che ha accresciuto la ...