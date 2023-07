Ineos - Grenadier Hydrogen Fuel Cell | prove tecniche di futuro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Accanto alla variante Quartermaster, lapresenta al Goodwood Festival of Speed 2023 un prototipo dellaalimentato a idrogeno. LaAutomotive è particolarmente sensibile a questa tipologia di ricerca, perché la Casa madreproduce oltre 400 mila tonnellate di idrogeno all'anno in attesa di capire come i governi si muoveranno su questo tema per ilfornito dalla BMW. Laha integrato nellaStation Wagon la tecnologiaa idrogeno fornita dalla BMW, che già rende disponibili i motori 6 cilindri, benzina e diesel dei modelli di serie. Il prototipo è riconoscibile per il cofano motore aggiornato, ma laha confermato che ...

Quartermaster debutta al Goodwood Festival of Speed . Si tratta di un pickup strettamente derivato dal fuoristradache già conosciamo molto bene. La gamma, fa sapere il ...Al Goodwood Festival of Speed ,presenta laQuartermaster : si tratta della versione pick - up Double Cab derivata dallagià in commercio. L'apertura degli ordini in Italia e in altri Paesi è prevista per l'...Laha integrato nellaStation Wagon la tecnologia fuel cell a idrogeno fornita dalla BMW, che già rende disponibili i motori 6 cilindri, benzina e diesel dei modelli di serie. Il ...

INEOS Grenadier Quartermaster, ufficiale il nuovo pickup. Debutto a ... HDmotori

INEOS Grenadier Quartermaster debutta al Goodwood Festival of Speed. Si tratta di un pickup strettamente derivato dal fuoristrada INEOS Grenadier che già conosciamo molto bene. La gamma, fa sapere il ...A Goodwood la casa presenta la versione Double Cab derivata dalla fuoristrada già in commercio: l'apertura degli ordini è prevista per l'1 agosto, anche in Italia. Omologazione autocarro N1 e tre alle ...