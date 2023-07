Battesimo anche per il dimostratorea idrogeno, il fuoristrada duro e puro che emette unicamente vapore acqueo . E' identico aldi serie ( leggi la prova di QN Motori ) tranne per una protuberanza nel cofano ...Quartermaster, la Casa inglese ha presentato la versione Double Cab Pick - Up con le s tesse prestazioni in fuoristrada s enza compromessi e la stessa stabilità delStation ...laha prenotato uno spazio all'edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed (dal 13 al 16 luglio) per presentare la variante pick - up della fuoristrada. La novità è dietro. Confermando ...

Ineos Grenadier, a Goodwood debutta la versione a idrogeno InsideEVs Italia

Ineos Grenadier a idrogeno, 4x4 a zero emissioni. Utilizza il più recente propulsore con celle a combustibile di BMW.La Casa inglese si presenterà al Festival of Speed con il veicolo da lavoro e un nuovo progetto dotato di powertrain fuel cell ...