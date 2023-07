Indiana Jones e l' ultima crociata | Harrison Ford fa chiarezza sulla scena senza pantaloni con Sean Connery

Cosa non si fa per rispetto nei confronti di un divo. Harrison Ford è arrivato a togliersi i pantaloni mentre recitava a fianco di Sean Connery sul set die l'ultima crociata . A distanza di anni, l'attore ha fatto luce sul misterioso spogliarello durante un'intervista con GQ. Ine l'ultima crociata , Steven Spielberg ha ...Fabio Rovazzi a tu per tu con Harrison Ford. Lo straordinario incontro è avvenuto a Taormina in occasione dell'anteprima italiana di 'e il Quadrante del Destino', quinto, ultimo e attesissimo capitolo dell'iconico franchise di(uscito nelle sale italiane il 28 giugno. Anche questa volta come per tutte le ...... Zahi Hawass è senza dubbio l'egittologo più famoso al mondo, anche per il suo inconfondibile stile e il suo cappello a tesa larga che più volte lo ha portato a essere definito l'...

Buon compleanno Indiana Jones! Harrison Ford compie 81 anni, ecco i film che lo hanno reso un attore di culto ComingSoon.it

L’ultimo capitolo di una delle saghe cinematografiche più longeve ed ispirate di tutti i tempi, ovvero quella dell’impavido archeologo conosciuto col nome di Indiana Jones, sta dimostrando un evidente ...Giuseppe Zeno e Neri Marcorè tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Le mie ragazze di carta”, che approda nelle sale giovedì 13 luglio. Altre novità sul grande schermo so ...