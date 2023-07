Incinta al nono mese | Francesca muore in un incidente stradale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra aldi gravidanza ed avrebbe partorito tra pochi giorni:Calandriello, 27 anni, è morta per le gravi ferite riportate in unavvenuto a Sant’Arsenio, nel Salernitano. Non c’è stato niente da fare neppure per la bambina che aveva in grembo. L’si è verificato nel tardo pomeriggio nei pressi dello stadio comunale di Sant’Arsenio. L’auto su cui viaggiava la giovane si è scontrata frontalmente con un pullmino a nove posti. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento. La 27enne è stata trasportata subito in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è morta dopo alcune ore.Calandriello, originaria di Sassano, si era sposata da poco più di un anno e viveva a ...

