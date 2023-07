Incidente sull’A4 | Porsche si schianta contro tir fermo | morto il conducente | gravi tre minorenni a bordo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tragedia sull’autostrada A4, dove oggi un uomo èe tresono rimasti feriti in modo grave. Tutti e quattro si trovavano su unaCayenne che si è andata areun tirin una piazzola di sosta all’altezza di Dolo (Venezia), in direzione Milano. Adell’auto una famiglia di 4 persone, tra cui tre ragazzirispettivamente di 16, 14 e 13 anni. Il mezzo è finitoun autoarticolato nei pressi dell’area di servizio Arino Ovest. La vettura è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, rendendo difficili e prolungate le operazioni di soccorso. Sulle cause dell’sta indagando la polizia stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, alle ...

L'sullaha provocato non pochi disagi alla regolare viabilità dell'autostrada. Per favorire le operazioni di soccorso si è reso necessario fermare il traffico con code che hanno