(Di giovedì 13 luglio 2023) Il cittadino cremonese Alessandro Gerevini era fra i passeggeri dell'della Halla Airlines che martedì si è spezzato in due in fase di atterraggio a. "E' stato tremendo - racconta - ma ...

C'era chi si buttava dall', alcuni si sono rotti le gambe, io mi sono diretto insieme ad una mia compagna di viaggio verso lo sportello di emergenza, abbiamo cercato di aprirlo e alla fine mi ...La dinamica L'è avvenuto durante un volo interno tra Garowe e Mogadiscio. L'ha avuto una perdita di energia mentre era in quota. Il pilota è stato costretto ad un atterraggio di ...MISTERO IN VOLO CON JODIE FOSTER Durante un viaggio inuna bambina scompare in modo ... si ritrovano al casinò di Sanremo, dove il primo dei due ritrova il responsabile dell'che lo ha ...

Incidente aereo a Mogadiscio, passeggero italiano 'miracolato' Agenzia ANSA

Il cittadino cremonese Alessandro Gerevini era fra i passeggeri dell'aereo della Halla Airlines che martedì si è spezzato in due in fase di atterraggio a Mogadiscio. (ANSA) ...Panico ad alta quota. Un aereo ha rischiato seriamente di precipitare. Una catastrofe evitata grazie al pilota. I passeggeri, scioccati, hanno dichiarato che «sembrava di ...