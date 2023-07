Inchiesta sul Real Madrid | 122 milioni di spese non giustificate | cosa succede col Fair Play Finanziario | Estero

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-12 23:41:00 Fermi tutti! Dopo aver colpito il Barcellona che per ufficializzare un nuovo acquisto ora deve far quadrare ogni centesimo per stare dentro i paletti del, ora i riflettori sono accesi sulle manovre del. Ad accendere l’allarme è stata un’indagine del Telegraph, secondo il quale i Blancos non hanno spiegato perché nell’ultimo eserciziopubblicato a ottobre scorso non sono stati contabilizzati 122di euro (corrispondendi al 20% dei costi totali). E questo, secondo la stampa inglese, “solleva dubbi sul rispetto delle regole del“. IL MECCANISMO – Nel comunicato ci sono 135inseriti nella categoria ‘altre ...