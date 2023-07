Inchiesta Prisma | la Juve sorride | la sede del processo verso Milano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Buone notizie per lantus . Il procuratore generale presso la Cassazione si è espresso in merito al luogo dove dovrebbe svolgersi ilsui conti del club bianconero ...

Buone notizie per la Juventus . Il procuratore generale presso la Cassazione si è espresso in merito al luogo dove dovrebbe svolgersi il processo sui conti del club bianconero ...La Cassazione, infatti, ha deciso di spostare il processo sui conti bianconeri , la cosiddetta, a Milano , scelta del procuratore generale che fa piacere alla Vecchia Signora che ...I club bianconero ha segnato un punto, apparentemente marginale ma importante per il contesto delle inchieste nei suoi confronti: l 'sulle presunte violazioni contabili e sul falso ...

Inchiesta Prisma, prima vittoria Juve: il processo si sposta a Milano Virgilio Sport

La Juventus porta a casa una vittoria: il processo sull’inchiesta Prisma si sposterà a Milano e la discussione davanti alla Suprema Corte è in ...L’inchiesta “Prisma” viene trasferita a Milano (attesa l’ufficialità il 6 settembre), che in quanto sede della Borsa è il luogo dove si sarebbe consumato eventualmente il reato ...