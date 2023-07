Incendio alla fabbrica La Torrente nel Napoletano | in corso evacuazione delle case

... disposta perizia sul suo cellulare Silvestri quella notte eraguida di una Suzuki Swift . La ... 'Un'emozione fortissima' a napoli Fotogallery - Distrutta da unla 'Venere degli stracci' ...Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminatefine dell'evacuazione dei pompieri avvenuta dopo circa due ore. TEMI:officinaofficina sonasona notizie ......sua bella con una serenata suscitando le ire del Duca pronto a rivendicare il diritto... 'A fuch r casctill' L'al castello. Inoltre: spettacoli e concerti durante tutta la serata, ...

Incendio alla Casa per Coniugi, l'inchiesta: in arrivo i primi indagati. Chi potrebbero essere IL GIORNO

Un incendio sviluppatosi ai margini dei binari - in un'area non di proprietà dell'EAV - ha provocato questa mattina l'interruzione momentanea della circolazione dei treni ...Non appiccare fuochi, non bruciare residui, non usare giochi pirotecnici. Ma anche, non parcheggiare vicino ad aree con vegetazione secca e non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi. (ANS ...