Incendio alla fabbrica La Torrente nel Napoletano | evacaute le abitazioni limitrofe | l' innesco da fuochi d' artificio

(Di giovedì 13 luglio 2023) In fiamme l'industria conserviera, fumo alto, aria irrespirabile e tanta paura. È accaduto a Sant'Antonio Abate. Il rogo è scoppiato all'interno dellaLa...

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, dopo lo scoppio di unall'...Ilaria Abagnale " e abbiamo chiesto l'ausilio anche del Ross di Castellammare di Stabia accanto...Se un cittadino vede unè necessario chiamare subito i numeri di emergenza 1515 e 112 Perugia, 13 luglio 2023 - ...responsabilità per tutti i reati legati agli incendi boschivi e...Per prevenire ogni tipo di problemasalute pubblica, i cittadini residenti nelle aree ... Non si hanno per ora certezze sulle modalità con le quali è divampato l'. È però al vaglio degli ...

Un vasto incendio è divampato nello stabilimento dell'azienda “La Torrente", nel Napoletano, forse innescato da fuochi d'artificio per un matrimonio ...La sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, dopo l'incendio alla farbbtica di pomodori a Torrente: “Evacuati residenti in via precauzionale, ...