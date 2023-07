Inaugurata l’area fitness all’aperto di via Sbarra a Casapulla

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 13 luglio 2023). Ieri sera, alla presenza del sindaco Renzo Lillo e di numerosi amministratori comunali, è stata ufficialmente apertaoutdoor in via. Realizzata grazie ad un finanziamento di 35mila euro, nell’ambito del bando Pnrr Sport e inclusione sociale, la palestradi via, con apposito pavimento alveolare, comprende sette attrezzi, corredati da tabelle esplicative, per allenare tutte le parti del corpo. L’amministrazione comunale diha deciso di realizzarelungo via, dove già dal 2021 è presente il percorso jogging. In questo modo, tutte le persone che hanno voglia di svolgere la pratica sportiva libera, ...