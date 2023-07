(Di giovedì 13 luglio 2023) Il 14 maggio, data delle elezioni thailandesi, nel Regno era una domenica d’estate. La stagione delle piogge è iniziata il 5 giugno. Il 13 luglio il Parlamento si è riunito per nom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

PECHINO - Niente poltrona di primo ministro - per il momento - per Pita Limjaroenrat , ildi Move Forward, il partito uscito vincitore dalle urne alle elezioni thailandesi dello scorso 14 maggio. I senatori fedeli all'esercito hanno respinto la sua candidatura considerata troppo ......nel programma elettorale ha posto - e questo è stato confermato stamattina dal giovane...la sconfitta di Pita è un colpo alla speranza di affermare la democrazia rappresentativa in, ...Teoricamente favorito a diventare premier è Pita Limjaroenrat,del partito di governo Move Forward, che ha ottenuto il 38% dei voti alle elezioni di maggio. La coalizione messa assieme da Pita ...

In Thailandia il leader progressista Pita non raggiunge la maggioranza. La normalità impossibile Il Foglio

Aver sbancato le urne non basta in Thailandia se si ha l'establishment contro: Pita Limjaroenrat, leader del partito che ha ottenuto il 38% dei voti alle elezioni di maggio con un'agenda riformista, n ...Solo 13 tra i senatori (nominati dai militari) hanno votato la fiducia al candidato premier vincitore delle elezioni in Thailandia. Nuova votazione la prossima settimana. Il leader di Move Forwar ...