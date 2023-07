“In passato ho sofferto di anoressia e ho paura di non poter essere una buona madre…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 13 luglio 2023) Buongiorno dottoressa, da adolescente ho avuto gravi problemi alimentari. Hodie sono stata anche ricoverata per lungo tempo. Ora sono una donna abbastanza realizzata che pur essendo riuscita a superare quei durissimi anni, porta ancora sulla propria pelle le cicatrici dell’esperienza. Detto questo, da qualche tempo il mio compagno, con cui sto da tre anni circa, mi chiede se non sia arrivato il momento di fare un bambino. Io non ho mai escluso a priori la maternità, ma hodi nonall’altezza e, soprattutto, dimagari crescere una bambina o un bambino che possa avere i miei stessi problemi: sono rimasta davvero molto traumatizzata da quegli anni e non vorrei che qualcuno che amo ci passi a sua volta, sarebbe troppo per me. Insomma, non so davvero cosa fare e per la ...