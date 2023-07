In mattina cielo nuvoloso | ma nel pomeriggio arriva il sole

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Bergamo. Ecco le previsioni del tempo per oggi, giovedì 13 luglio secondo il bollettino del Centro meteo Lombardo a cura di Simone Budelli. Tempo Previsto: Intasu est regione e settori meridionali con rovesci o temporali sparsi in spostamento verso est; parzialmentealtrove. Nelpocoo parzialmentein pianura, annuvolamenti sui rilievi con qualche temporale sparso in locale estensione verso sera alle zone di pianura.Temperature: Minime in lieve calo (18/21°C), massime stazionarie o in lieve calo (28/30°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest. Rinforzi in prossimità dei temporali.