In Italia il reato di omicidio è stato soppresso

...ha concluso le sue verifiche ed ha chiesto l'arresto per l'allora Segretario Provinciale di... La seconda bomba Ricorda Petrarcone " il Tribunale del Riesame di Roma insussistente ildi ...Il rischio di una sua abrogazione tout court invece che una riscrittura del, però, è di violare i trattati europei che l'ha sottoscritto. In particolare la Convenzione di Merida contro ...... "L'non è fatta solo di pubblici ministeri antimafia. Il Parlamento non può essere supino o ... Ora tocca rivedere l'odioso concorso esterno in associazione mafiosa, unche ha portato alla ...

Mafia, Nordio: 'Il concorso esterno non esiste come reato' Agenzia ANSA

(ANSA) L'Aula al Senato ha approvato all'unanimità il ddl anti-pirateria nel testo trasmesso da Montecitorio con 140 voti favorevoli. Il provvedimento ha già ottenuto il ...Secondo fonti del Quirinale si è messa troppa enfasi sulla firma al ddl giustizia in vista del passaggio d’aula Non ci sono precedenti in cui sia stato negato al governo di presentare un disegno di ...