In arrivo due ascensori ai cavalcavia della stazione di Ostia antica

(Di giovedì 13 luglio 2023)– “Questa è una data molto importante sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Finalmente si dà il via al progetto di installazione di due elevatori –, presso ildi”. Lo annunciano l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano ed il presidenteterza commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo. “Nel corsocommissione da me presieduta che aveva all’ordine del giorno l’aggiornamento del progetto – precisa Di Matteo – è stato annunciato di fatto l’ok all’installazione di due elevatori presso ilpedonale situato davanti alladi...

... in cui quattro coppie si mettono in gioco scambiandosi il partner persettimane, al termine delle quali decidono se rimanere insieme o lasciarsi. Novità inanche tra i programmi medical: ...E' morto sul colpo, con i medici che al lorohanno dovuto constatare il decesso. Gli altri tre occupanti, la moglie e ifigli sono stati estratti dalla vettura, stabilizzati sul posto e ...Ma l'dell'allenatore spagnolo non è avvenuto in maniera immediata. Perché il tecnico ha ... Il tutto si è sbrigato nella massima sintonia e collaborazione delleparti, tranne per questa ...

Kawasaki: in arrivo due nuove Ninja e due modelli per l'enduro Il Sole 24 ORE

Scopriamo tutte le novità nei palinsesti di Real Time e Food Network: Benedetta Rossi debutta come conduttrice, Giulia De Lellis guida un nuovo programma.Dal 17 luglio la Cardiologia dell'ospedale di Alghero non sarà più in grado di garantire l'assistenza a tutti i pazienti del reparto e del Pronto soccorso. (ANSA) ...