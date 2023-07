In 40mila sotto la soglia dei 9 euro all’ora. Ma sul salario minimo non c’è accordo

presenza al giorno. Sempre più affollata, sempre più 'cara' - non in termine d'affetto, ... Per entrare al supermercato devi fare una fila incredibileal sole che picchia forte. Per sederti ...Tanto che il nuovo decreto aggiunge al precedentequote per agricoltura e turismo e 136mila ... con 5 stranieri su 10 che svolgono mansioni al didelle loro qualifiche (per gli italiani si ...Inoltre, è stato dato il via libera a una quota aggiuntiva dipermessi, per chi ha già ... ma non era mai stato usato in maniera così estesa, anche se si tratta di una misura ben al didel ...

In 40mila sotto la soglia dei 9 euro all'ora. Ma sul salario minimo non ... L'Eco di Bergamo

IL DIBATTITO. In Bergamasca ne beneficerebbe circa il 10% dei lavoratori privati. Cgil favorevole, Cisl contraria. Confindustria: «Nei nostri contratti retribuzioni già più alte». I commercianti: «Il ...I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle e della Stazione di Casamassima hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne ed una 23enne, entrambi disoccupati ed incensurati, indagati, ...