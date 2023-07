IN ? Carboni ha firmato con il Monza | i dettagli dell’operazione

(Di giovedì 13 luglio 2023)hacon il, club con cui svolgerà la prossima stagione per trovare più spazio e più minuti di gioco: ida Roberto Novella, inviato di Inter-News.it. FIRMA ? Valentin, come raccolto dall’inviato di Inter-News.it Roberto Novella, hacon. L’operazione si basa su un prestito secco annuale del giocatore. Si attende solamente l’ufficialità. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Oggi il medesimosi ritrova al timone di Rai Parlamento con l'appoggio del centrodestra, ... per averun corsivo dal titolo "Perché l'Islam mi sta sul gozzo". Notizia riportata con uno ...23.02 - Valentin, giovane promessa dell'Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri in questo ... che arriva dal Benfica e haun contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028: ...... 30 milioni più bonus sul piatto.23.05 Valentinal Monza: via libera con la formula del ... UFFICIALE il rinnovo di Buongiorno: il difensore haun contratto fino al 2028.20:45 UFFICIALE: ...

Monza, in arrivo Valentin Carboni dall'Inter Tuttosport

Operazione conclusa tra l'Inter e il Monza per la cessione in prestito di Valentin Carboni. Ecco tutti i dettagli ...Carboni Monza – Un colpo importante per Raffaele Palladino in arrivo dall’Inter. Si tratta di Carboni che arriva in prestito al Monza dopo aver firmato il prolungamento del contratto pluriennale che l ...