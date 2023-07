Imprese | trasferimento tecnologico | incentivi per 8 | 5 milioni con “Iriss”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Finanziamenti per un totale di 8,5di euro per l’innovazione delleitaliane a sostegno di progetti di sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate come IoT, data management & security, intelligenza artificiale, tecnologie per la sostenibilità e per l’agroalimentare, città intelligenti. Promuovere e sostenere leche innovano è l’obiettivo del nuovo Bando(Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale) pubblicato da Smact Competence Center che finanzia progetti dellecon sede in Italia, che prevedano il technology transfer dai partner della Ricerca e Tech Provider Smact, della durata di 12-18 mesi. Il nuovo bando “a sportello” mette a disposizione delle aziende 5di euro in fondi del PNRR Next Generation EU dal ministero delle ...