‘Imprese Stellari’ | Confindustria premia le eccellenze sannite VIDEO e FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Brillano le aziende. Lo fanno tutte riunite in un unico evento, quello di Imprese Stellari che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso i giardini della Rocca dei Rettori. C’erano proprio tutti, dal presidente diBenevento Oreste Vigorito ai suoi vice, passando per rappresentanti legali e titolari delle imprese che da anni seguono un percorso unitario sotto il nome di. La serata, condotta da Fatima Trotta come sempre esplosiva nonostante poca propensione alla materia imprenditoriale, hato 26 imprese stellari con 52 new entry e 9 imprese storiche che hanno ricevuto una targa ricordo. Mettere in luce le: era questo l’intento del presidente Vigorito e così è stato. Tanti i riconoscimenti e i ...