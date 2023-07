Immissioni in ruolo | si parte | posti | regole e info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Giovedì 13 luglio alle 14 | 30

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito aggiornamenti sulleinper il prossimo anno scolastico. Gli uffici territoriali competenti saranno presto in grado di comunicare le date specifiche di apertura e chiusura dei propri turni di nomina, nonché della fase di compilazione delle istanze per gli aspiranti interessati. L'articolo .

44/2023 per esprimere le preferenze ai fini dellein; l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all'...in2023/24: pur essendo vacanti e disponibili e non riservati ad alcuna procedura (come ad esempio quelli destinati al concorso straordinario bis), alcuni posti non possono essere ......il dato emerso nell'incontro di informativa che si è svolto il 12 luglio 2023 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito sul decreto di prossima pubblicazione concernente lein...

Docenti, immissioni in ruolo 2023/2024: solo 50 mila posti sul contingente a fronte degli 80 mila disponibili FLC CGIL

Il 12 luglio 2023 si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ incontro di informativa sul decreto di prossima pubblicazione sulle disposizioni concernenti le immissioni in ruolo ...Avezzano. Gilda Insegnanti della Provincia dell’Aquila informa che oggi (12 luglio) il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato l’avviso ...